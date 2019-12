Musei a Pistoia, visita guidata a Palazzo Fabroni

Nell'ambito del calendario delle attività didattiche dei Musei Civici di Pistoia “Il museo e la città”, sabato 7 dicembre alle ore 16 nel Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, si svolgerà la visita guidata La collezione permanente.

Il Museo di Palazzo Fabroni espone la collezione di arte moderna e contemporanea del Comune di Pistoia, inaugurata nel 1997 e costituita da fondi civici originari, acquisizioni e donazioni. La visita guidata alla raccolta consente un itinerario attraverso l'arte pistoiese del XX secolo, con uno sguardo al più ampio panorama artistico italiano del Novecento, e permette inoltre di scoprire il nuovo volto di Palazzo Fabroni, dopo alcuni importanti lavori di ristrutturazione, tra cui l’apertura di nuovi spazi riservati all'accoglienza del pubblico e di nuove sale destinate a funzione museale.

La visita, a cura di Artemisia Associazione Culturale, è su prenotazione da effettuare - entro venerdì 6 dicembre alle ore 13 - al numero verde di Pistoiainforma 800 012146. Il punto di ritrovo è alla biglietteria di Palazzo Fabroni, dieci minuti prima dell’inizio della visita.

La partecipazione prevede il solo costo del biglietto d’ingresso al museo in base alle tariffe in vigore (tariffa gruppi 2 euro, gratuità per gli aventi diritto).

Domenica 8 dicembre, alle ore 16, si svolgerà la visita al Palazzo comunale e al suo patrimonio artistico Il Palazzo della Città. Una visita guidata agli spazi monumentali dell'edificio trecentesco, tuttora sede del governo cittadino e del Museo Civico d’arte antica, una sorta di 'viaggio nel tempo' all’esterno e all’interno dell’antico edificio. E' possibile scoprire le sale del Palazzo (la sala Maggiore, la sala di Grandonio, dove si svolge il consiglio comunale, la Cappella di Sant'Agata e la sala Guelfa, attuale ufficio del sindaco), il Museo Civico e i luoghi solitamente inaccessibili al pubblico, quali la scala a chiocciola e il cavalcavia che univa la sala Maggiore al Duomo.

La visita, a cura di Artemisia Associazione Culturale, è su prenotazione, da effettuare - entro venerdì 6 dicembre alle ore 13 - al numero verde di Pistoiainforma 800 012146. Punto di ritrovo: biglietteria del Museo Civico alle 15.50.

La partecipazione prevede il solo costo del biglietto d’ingresso al museo in base alle tariffe in vigore (tariffa gruppi 2 euro, gratuità per gli aventi diritto).

Per ulteriori informazioni: Unità Operativa Musei e Beni Culturali del Comune di Pistoia tel. 0573 371214/277, Museo Civico tel. 0573 371296, Palazzo Fabroni 0573 371817. I programmi completi delle attività didattiche sono scaricabili dall'indirizzo http://musei.comune.pistoia.it/le-proposte-educative/.

Fonte: Ufficio stampa

