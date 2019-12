Alessandro Borghese torna in Toscana: '4 ristoranti' arriva in Lunigiana

Per 4 ristoranti Lunigiana è la prossima parola chiave. Il programma di Alessandro Borghese torna in Toscana dopo la tappa di Firenze (registrata lo scorso inverno e trasmessa solo poche settimane fa) e lo fa puntando più a nord, al confine con la Liguria. Si va in Lunigiana e qualche abitante di Fivizzano e dintorni può scorgere il famoso pulmino nero di Borghese in questi giorni.

Fivizzano non a caso, perché la pagina istituzionale del comune della Lunigiana ha dato l'annuncio ufficiale. "Un’importante vetrina per l’intero territorio Lunigianese rivolta alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle bellezze che si possono apprezzare vistando la Lunigiana, con l’obbiettivo di promuovere il turismo e far conoscere la stupenda Lunigiana" si legge su Facebook.

La nota prosegue: "Il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti in qualità di Assessore al Turismo per l’Unione dei Comuni Lunigiana assieme all’Assessore al Turismo del Comune di Fivizzano Francesca Nobili, non nascondono la soddisfazione per essere riusciti, grazie ad un lavoro intenso di contatti e rapporti, a portare nel nostro territorio questo importante evento promozionale".

Il programma 4 ristoranti va in onda su Sky Uno e in chiaro su Tv8 e si è affermato col tempo come uno dei più apprezzati dal pubblico italiano. La puntata nel nord della Toscana si sta registrando in questi giorni e probabilmente sarà messa in onda nella prossima stagione.

Tutte le notizie di Fivizzano