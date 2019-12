Dalla regione 400mila euro per la scuola di Staggia, Bezzini (Pd): "Confermata l’attenzione per il territorio"

Ci sono 400mila euro di contributo già deliberato da parte della Regione per l’adeguamento e gli interventi migliorativi della scuola di Staggia. E’ soddisfatto il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini: “Ancora una volta si conferma la grande attenzione della Regione verso il territorio- spiega Bezzini- So quanto è importante quest’opera , quanto era attesa dalla comunità e conosco bene l’impegno del Comune per arrivare a concludere l’iter. Lo stanziamento della Regione –conclude Bezzini- andrà infatti ad aggiungersi alla somma impegnata dall’amministrazione per un totale complessivo di 1milione di euro. Ora potranno cominciare i lavori di adeguamento, efficientamento energetico e modernizzazione”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana Gruppo Partito Democratico

Tutte le notizie di Poggibonsi