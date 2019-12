Adduma Car presenta il car sharing con TiMove a Empoli, Vinci e Montelupo

Adduma Car start Up innovativa, dopo aver lanciato in diverse località il servizio di car sharing e di rental car, tra cui nella città di Firenze il servizio di car sharing a

flusso libero con 100 veicoli 100% elettrici, ha deciso di lanciare un nuovo progetto che ha l’obiettivo di creare un Network “TiMove” su tutto il territorio nazionale

capace di garantire al cliente una mobilità a 360°.

Il progetto del Network TiMove sarà supportato da una piattaforma tecnologia che permetterà di gestire lo sviluppo di nuove forme di Shared Mobility. La piattaforma completa ed avanzata è in grado di sostenere qualsiasi idea di business nell’ambito della mobilità condivisa e nello specifico:

- da uno a più veicoli;

- qualsiasi tipologia di car sharing;

- micro mobilità;

- un servizio di rental car 7/24.

Con il progetto del Network intendiamo creare delle isole di mobilità green, dove l’isola di per sé è un’area di parcheggio dove il cliente grazie all’App di TiMove in

relazione alle proprie esigenze può scegliere in anticipo quale veicolo utilizzare, prenotandolo.

Il servizio, grazie all’adesione al Network di Tinghi Motors concessionaria storica del gruppo Renault e Dacia, sarà garantito su Empoli, Vinci e Montelupo, l’attivazione

del servizio avverrà gradualmente “step by step”.

Con il progetto TiMove vogliamo dare una nuova risposta alla mobilità sostenibile, vicina alle esigenze di privati ed Aziende che grazie ad una nuova offerta di mobilità trovano un nuovo modo, facile e semplice, di viaggiare e di seguire le proprie attività commerciali.

Il futuro della mobilità sta cambiando, l’esempio lampante è dato dalla diffusione della mobilità elettrica su larga scala, tale obbiettivo si può raggiungerà solo grazie al lavoro sinergico e di squadra di tutti gli attori coinvolti, pubblico, privato, istituzioni, costruttori automobilistici e utility energetiche.

L’iniziativa che presentiamo oggi è un passo avanti in questa direzione. Siamo grati al nostro partner Tinghi Motors per la fiducia riposta nel progetto TiMove, e siamo particolarmente felici di essere qui oggi perché questo comprensorio (Empoli, Vinci, Montelupo Fiorentino), è indubbiamente un modello di riferimento come

territorio sensibile allo sviluppo della mobilità ecosostenibile ed elettrica» ha affermato Antonino Campione, Amministratore Unico di Adduma Car.

