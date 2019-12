Allontanato 25enne dall'ex fidanzata: la perseguitava da 5 mesi

Stamattina a Siena, i carabinieri della stazione di Viale Bracci, al termine di brevi ricerche hanno rintracciato un operaio rumeno di 25 anni, gravato da precedenti denunce a carico, e gli hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla 22enne ex compagna italiana, domiciliata a Siena per seguire i propri studi universitari. Da cinque mesi a questa parte, a seguito dell’interruzione del loro rapporto sentimentale, la ragazza era stata sottoposta dall’uomo ad una sistematica opera di vessazione, tramite minacce, ingiurie e pedinamenti. La giovane non riusciva più a condurre una vita normale per l'ansia e la preoccupazione. Dopo aver denunciato il fatto ai carabinieri, questi ultimi hanno verificato le dichiarazioni e ottenuto il provvedimento dall'autorità giudiziaria. In caso di inottemperanza alle prescrizioni del giudice, l’uomo rischierebbe misure più restrittive sino alla carcerazione. La ragazza è stata posta in contatto con un centro per la tutela delle vittime di violenza di genere ed esortata a chiamare il 112 per richiedere ausilio, nel caso notasse l’uomo nei luoghi da lei frequentati.

