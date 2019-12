Anci alle Murate verso legge di bilancio 2020: torna il Meeting Finanziaria

Domani 6 dicembre si terrà il primo incontro di approfondimento sulla Legge di Bilancio 2020, realizzato da Anci Toscana in collaborazione con Ifel. Si rinnova l’occasione per amministratori, funzionari e dirigenti, esperti della pubblica amministrazione, per approfondire la lettura del provvedimento ed esaminare i suoi effetti sui bilanci comunali.

L’appuntamento è dalle ore 10 allo spazio MAD (ex sala Pac), in Piazza delle Murate a Firenze. I lavori saranno aperti da Brenda Barnini, sindaco di Empoli e responsabile Finanza locale Anci Toscana; poi interverranno Andrea Ferri, responsabile Finanza locale Anci-Ifel; Patrizia Lattarulo, responsabile area di ricerca Economia pubblica e territorio Irpet; Marcello Degni, professore dell’Università Ca’ Foscari Venezia I; Fabio Alpini, magistrato della Sezione regionale di controllo per la Toscana.

In chiusura ampio spazio sarà dato al confronto con gli amministratori presenti.

Fonte: Anci Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze