Arriva il Natale, un cartellone di eventi a Lastra a Signa

Arriva il Natale, Magia di eventi a Lastra a Signa: torna il programma promosso dall’amministrazione comunale e dall’associazionismo locale per vivere la città durante il periodo natalizio. Mercatini, concerti, enogastronomia, luminarie, animazione e laboratori per bambini saranno le iniziative protagoniste del prossimo mese fino al 6 gennaio.

Il cartellone di eventi è già partito la scorsa domenica 1° dicembre con la manifestazione Natalando a Ginestra Fiorentina e proseguirà sabato 7 e domenica 8 dicembre con la Sagra degli Antichi Sapori con mercatini, musica, prodotti tipici, stand gastronomici, casetta di Babbo Natale e mostre (il programma completo su www.comune.lastra-a-signa.fi.it).

“Dicembre è un mese speciale – ha commentato il sindaco Angela Bagni- e come amministrazione comunale abbiamo pensato di offrire a tutti i cittadini occasioni per vivere la città, insieme a tutta la famiglia. I nostri uffici e le associazioni del territorio hanno cercato di promuovere eventi a tema e indirizzati soprattutto ai bambini che vivono questo straordinario periodo con grande attesa e spensieratezza”.

Il programma prosegue domenica 15 dicembre a Villa Caruso Bellosguardo alle 17.30 quando si terrà il concerto dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Alla biblioteca comunale le iniziative saranno indirizzate soprattutto ai bambini: sabato 7 dicembre alle 11 con la lettura del libro L’Attesa di Daniela Iride Murgia seguito da un laboratorio per creare addobbi, stelle e biglietti di auguri (età 6-11 anni). Martedì 10 dicembre sempre alla biblioteca alle 17 si terrà la lettura del libro Mentre tutti dormono di Astrid Lindgren e Kitty Crowter seguito dal laboratorio per creare lanterne di Natale (età 5-8 anni) e infine il 17 dicembre alle 17 Storie a sorpresa.. aspettando il Natale (età 3-5 anni).

Nel mese di dicembre spazio anche ai concerti delle corali con la rassegna Cantemus, in particolare domenica 8 dicembre alle 17.30 si terrà la 16° edizione del Concerto lirico, sabato 14 dicembre alle 21.15 alla chiesa dell’Immacolata concezione di Maria a Ginestra Fiorentina si esibiranno il Coro della Ginestra, Coroperart ed il Workshop voices. Infine il 22 dicembre alle 21.15 alla chiesa della Natività si svolgerà il Concerto di Natale con alcune delle più famose arie d’opera a cura dei professori dell’orchestra e artisti del coro del Maggio musicale fiorentino.

Tre eventi si terranno poi nelle frazioni di Malmantile e Porto di Mezzo: il 21 dicembre alle 18.30 la banda musicale della Misericordia di Malmantile sfilerà per le vie del paese mentre il 22 dicembre uno speciale trenino con Babbo Natale girerà sempre per la frazione lastrigiana facendo divertire tutti i bambini (intera giornata a cura dell’Avis Malmantile). Sempre il 22 dicembre dalle 16 torna l’iniziativa La magia porta il Natale a Porto di Mezzo: una festa di Natale con animazione per bambini, mercatino e gara del miglior dolce al teatro di Porto di Mezzo in via Livornese .

Infine sabato 6 gennaio alle 14.30 concluderà le manifestazioni la sfilata dei Re Magi che partirà dalla chiesa di Santa Maria a Castagnolo per proseguire fino alla chiesa della Natività.

Per tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio le luminarie natalizie illumineranno le strade e le piazze del centro cittadino, zona Corea e Ponte a Signa.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

