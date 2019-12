Caffè Negro unica torrefazione invitata al Food and Wine in Progress di Firenze

Nel 1950 ha inizio la storia della Torrefazione Caffè Negro di Capraia e Limite, nel 2019 una nuova certificazione dei propri prodotti di qualità: la partecipazione alla fiera enogastronomica Food and Wine in Progress alla Stazione Leopolda di Firenze, unica azienda del settore invitata da Ais (Associazione Italiana Sommelier) e Associazione cuochi toscani.

Le miscele Caffè Negro nascono dai migliori caffè di Costa Rica, Guatemala, Brasile, Nicaragua, El Salvador e ovviamente, Etiopia, dove il caffè è nato. I chicchi vengono tostati uno a uno, mettendo in pratica gli insegnamenti della tradizione e dalle belle macchine della modernità.

Le materie prime vengono selezionate con attenzione e cura: è sempre l’esperienza artigianale che guida i passaggi della nascita del caffè. Il nostro impianto di torrefazione opera secondo i principi della tostatura lenta, proprio per assicurare lo sviluppo delle proprietà organolettiche di ciascuna varietà di caffè che vi offriamo.

"In ognuno dei nostri caffè sentirai passione ed esperienza e tanto, tanto amore per quello che facciamo", spiegano dall'azienda. "Siamo specializzati nella produzione di un caffè di qualità attraverso una severa selezione dei prodotti che utilizziamo. Quello che vogliamo offrirvi è un caffè aromatico e speciale, un caffè che non si dimentica".

Da Food and Wine in Progress Caffè Negro è stato degustato e ha incontrato il gusto dei partecipanti, soprattutto del settore della ristorazione e del pubblico

esercizio, e ha ricevuto i complimenti degli assaggiatori sommelier presenti.

Torrefazione Caffè Negro

Via Eugenio Priamo Salani, 2, 50050

Capraia e Limite (FI)

caffenegro.com

Email:info@caffenegro.it

Telephone:+39057157026

Fax: +390571 979409