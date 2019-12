Il Consorzio Vino Chianti protagonista a Enogastronomica 2019, la grande manifestazione nata per valorizzare i prodotti e i protagonisti del vasto mondo enogastronomico regionale e italiano. Organizzata da Confesercenti Firenze in collaborazione con Cia Toscana Centro, Legacoop Toscana, Consorzio Vino Chianti e Fisar Firenze, Enogastronomica 2019 aprirà le sue porte domani fino a domenica 8 dicembre, alla Fortezza da Basso.

Il Consorzio ha preparato un interessante calendario di seminari e degustazioni, tutti curati dal giornalista e sommelier Leonardo Romanelli, realizzati per approfondire le diverse sfumature della denominazione, le tipologie e le sue caratteristiche anche meno note. Ad ogni incontro, verranno coinvolti direttamente i produttori.

Si parte domani, alle 18, con il Seminario ‘Chianti d.o.c.g.’, sulla storia, il territorio e le caratteristiche del più famoso vino toscano. I partecipanti potranno degustare 9 diverse etichette di Chianti d.o.c.g., raccontate dagli stessi produttori. Sabato 7 dicembre, alle 17.30, protagonista è il ‘Chianti d.o.c.g. Riserva’, una tipologia prestigiosa che verrà presentata attraverso la degustazione di 11 etichette.Domenica, alle 18, il seminario sarà sul ‘Vin Santo del Chianti d.o.c.’: un vero e proprio viaggio sensoriale con la degustazione di 9 etichette.

"L'evento si presenta come un'occasione unica per rafforzare i valori e i saperi della nostra tradizione enogastronomia - commenta il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi - Sarà un'opportunità per approfondire la storia della denominazione e le sue peculiarità e saranno gli stessi produttori a presentare i loro prodotti, con la passione e la professionalità che rende unica ogni bottiglia".

