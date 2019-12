Giornata del Volontariato a Santa Croce sull'Arno

Il Comune di Santa Croce sull'Arno, in occasione della Giornata del Volontariato, ha deciso di dedicare un momento di conoscenza delle associazioni santacrocesi rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, oltre ad una sezione di Forium - agenzia formativa - corso estetiste.

I ragazzi e le ragazze hanno visitato le sedi di Caritas, Misericordia, Pubblica Assistenza, Bazin, Avis di Staffoli e hanno incontrato i volontari che vi operano, a disposizione per rispondere alle domande e per illustrare i progetti a cui hanno aderito - come per esempio il "Buon Samaritano", attraverso il quale vengono raccolte tonnellate di cibo per i nuclei familiari in difficoltà.

"Il tessuto associativo di Santa Croce sull'Arno è per noi un patrimonio dal valore inestimabile", commenta il sindaco Giulia Deidda, "non solo perché una comunità che si prende cura dei più deboli è una comunità in salute, ma anche perché le nostre associazioni sono particolarmente attive con il Tavolo delle Associazioni che abbiamo istituito, e si coordinano nelle attività, fanno rete, si aiutano a loro volta. Ed è un grande motivo di orgoglio per noi sostenerle e farle conoscere. Mi auguro che i giovanissimi di oggi, ovvero gli adulti di domani, possano appassionarsi al mondo del volontariato, conoscendolo da vicino, e portino avanti, nel tempo, questa bella tradizione di partecipazione santacrocese".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno