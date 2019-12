Hamburg Livorno: oggi incontro tra Regione, Comune e azienda

La vicenda della Hamburg, agenzia marittima che lavora nel porto di Livorno, è stata al centro dell'incontro convocato oggi dal consigliere per il lavoro Gianfranco Simoncini. All'incontro erano presenti un rappresentante del Comune di Livorno e i vertici del gruppo. All'ordine del giorno le decisione dell'azienda di spostare 14 dipendenti a Genova dove confluiranno anche addetti dell'altro polo del gruppo a Salerno.

All'azienda Simoncini ha riportato le preoccupazioni del sindacato sostenendo la richiesta di valutare la possibilità di scongiurare lo spostamento dei lavoratori. L'azienda, da parte sua, ha ribadito la necessità di procedere nell'azione di centralizzazione delle attività sulla sede di Genova, nel quadro di una riorganizzazione societaria e della presenza del gruppo in Italia. Il gruppo quindi conferma di non poter tornare indietro sulla decisone presa.

Sollecitando una ulteriore riflessione, Simoncini ha comunque chiesto che vengano messi in campo tutti gli strumenti utili a sostenere il reddito e favorire il trasferimento dei lavoratori nonchè per facilitare l'eventuale ricollocazione di quanti non fossero in grado di accettare il trasferimento. Auspicando una risposta positiva su queste ultime richieste, ha quindi subito informato le organizzazioni sindacale dell'esito dell'incontro.

