La verità di Freud e un selfie sotto il vischio al Teatro del Popolo

"La verità di Freud" al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Lo spettacolo in programma sabato 7 dicembre alle ore 21 apre il ciclo "Castelfiorentino in scena". Domenica 8 dicembre il Teatro aprirà nel pomeriggio per un selfie sotto il vischio con tante sorprese.

Si inserisce nell'ambito della lunga e variegata stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, la rassegna "Castelfiorentino in scena". Sabato 7 dicembre alle ore 21,00 si alza il sipario degli spettacoli di teatro amatoriale con il GAT TEATRO che presenta "La Verità di Freud" di Stefania Del Ruvo.

Tra Es, Super io e psiche umana, è un'occasione per riflettere sui tempi moderni. Uno spettacolo divertente e ricco di gag su un argomento importante come la teoria di Sigmund Freud. Lo spettacolo affronta una tematica molto attuale con la lotta continua tra le regole da seguire e la voglia di disubbidire, tra le imposizioni della famiglia e il tentativo dei giovani di ribellarsi. Le attrici affrontano questo tema con sano divertimento, perfettamente in linea con la loro idea di "divertirsi seriamente".

La rassegna "Castelfiorentino in scena" proseguirà sabato 15 febbraio con l'Associazione Teatro Castello in "Tre X Tre"; sabato 28 marzo con la Compagnia Fuori dal Comune in "Famiglia all inclusive", per concludersi sabato 4 aprile con Quinte Scelte in "Camere con Svista". Per ogni spettacolo è previsto un posto unico con un prezzo di € 8.

TEATRO APERTO SELFIE- Tutto questo mentre domenica 8 dicembre a partire dalle ore 16,30 si terrà un'inedita iniziativa con l'apertura del Teatro del Popolo, dove per tutto il pomeriggio, sarà possibile farsi un selfie a teatro e scambiarsi auguri e baci sotto un mazzo di vischio, fra splendidi giochi di luce e tante sorprese per un nuovo e curioso appuntamento in vista del Natale.

Sabato 7 dicembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

GAT TEATRO

LA VERITA' DI FREUD

di Stefania Del Ruvo

Con Laura Salvadori, Tosca Pannocchi, Francesca Giannì, Giulia Cecconi, Lisa Vasconi

PREZZI

Posto unico € 8

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Tutte le notizie di Castelfiorentino