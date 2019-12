L'accesso al Centro prelievi del Santa Maria Nuova sarà su prenotazione

E’ stata riorganizzata la modalità di accesso dell’accettazione del Centro prelievi dell’ospedale Santa Maria Nuova, per evitare attese ai cittadini e soprattutto agli anziani. A partire da lunedì 9 dicembre gli utenti potranno scegliere l’orario di accesso, tra le 7.15 e le 10.30, in base alle proprie esigenze. La prenotazione può essere fatta o chiamando il numero del call center del Cup aziendale o recandosi presso i Cup territoriali o presso le farmacie che effettuano il servizio. Il numero del call center Cup ancora funzionante per la zona fiorentina è 840.003.003, in attesa del passaggio anche per questo servizio di prenotazione al nuovo numero unico aziendale (055545454).

La prenotazione occorrerà anche nel caso in cui la richiesta medica preveda il prelievo e anche la consegna del campione di urine o urinocoltura. Restano invariati gli orari per il ritiro referti.

Niente cambia per chi deve eseguire esami per il monitoraggio della gravidanza, terapia con Cumadin-Inr, esami con l’indicazione dell’urgenza sulla richiesta e consegna campioni. Per queste prestazioni non occorre alcuna prenotazione. Tutto invariato anche per le curve glicemiche che dovranno essere prenotate presentandosi all’accettazione.

Dove effettuare la prenotazione:

Punti Cup Quartiere 1 (le prenotazioni potranno essere effettuate anche presso gli altri presidi territoriali e le farmacie con servizio Cup degli altri quartieri):

- Presidio L.no Santa Rosa 13 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e il mercoledì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30).

Farmacie:

- Afam 13 S. Maria Novella (interno stazione)

- All’Insegna del Moro – p.zza San Giovanni 20R

- Astrua – via Martelli 36R

- Della Rotonda – via degli Alfani 75R

- Molteni – via Calzaioli 7R

- Della Stazione – via Panzani 65R

- Reale – Via del Proconsolo 22R

- Santa Croce – via Ghibellina 81R

- Sant’Ambrogio – via Pietrapiana 2R

- Selva – via Ghibellina 87R

Tutte le notizie di Firenze