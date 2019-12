L'Antimafia vien mangiando, la campagna lanciata dall'Arci Empolese Valdelsa

“L'Antimafia vien mangiando” è la campagna lanciata da Arci Comitato territoriale Empolese Valdelsa APS che porta in tavola legalità e diritti, con i prodotti della Cooperativa siciliana “Lavoro e non solo” che coltiva i terreni confiscati ai mafiosi in vari territori tra cui Corleone, Canicattì e Monreale. La campagna è stata presentata giovedì 5 dicembre al Circolo Arci di Avane da Valeria Carboncini e Valentina Papale, responsabili legalità dell'Arci Empolese, da Serenella Pallecchi, responsabile legalità democratica e antimafia sociale, Calogero Parisi, presidente della Cooperativa e Claudio Fiore, presidente onorario del Centro Studi “Paolo e Rita Borsellino”, organizzazione legata all'Arci da una comunione di valori e intenti di promozione e sensibilizzazione dei cittadini su questi temi. Grazie all'immediata adesione di vari Circoli Arci (e tanti ancora aderiranno fin dai prossimi giorni) e all'impegno ormai decennale nell'ambito della legalità del nostro Comitato, con progetti nelle scuole, iniziative con ospiti qualificati, pacchi della legalità natalizi, è stato possibile costruire una campagna più strutturata che prevedesse varie azioni. La prima, la più semplice, prevede di sostenere la cooperativa “Lavoro e non solo”, attraverso la vendita dei loro prodotti, confezionati da noi in graziosi cestini di cartone. Ogni cestino, al costo di € 10,00, contiene una confezione di pasta biologica artigianale trafilata al bronzo di grano duro antico siciliano “Rita Borsellino”, 1 bottiglia di passata di pomodoro, 1 confezione di legumi (lenticchie o ceci), oltre a vari gadget tra cui una shopper rossa, che una volta ripiegata in formato tascabile o da borsa, assume la forma di un simpatico pomodoro, arrossato dal sole della Sicilia, con il logo della campagna: una spirale in bianco con ai lati forchetta e cucchiaio. All'interno abbiamo ritenuto utile inserire anche piccoli depliant illustrativi sulla genesi, la storia e il lavoro della Cooperativa. I cestini dei prodotti, ottimi pensieri per un Natale solidale, potete ordinarli o trovarli al Comitato Arci in Via Magolo, 29 a Empoli chiamando allo 0571844279

La seconda azione della campagna che tutti insieme possiamo compiere è quella di recarci in un circolo arci tra quelli aderenti (a breve la lista che è in continuo aggiornamento) e di acquistare i prodotti che troveremo esposti nei locali in apposite vetrinette o scaffali. Rita Borsellino diceva “conosco una Sicilia che vuole cambiare davvero”: per fare questo cambiamento è necessario un piccolo passo di tutti. Inserire nelle sale dei circoli un piccolo spazio della Cooperativa rappresenta l'apertura su un mondo che in tanti non conoscono e quindi un primo strumento importante per sensibilizzare sul tema dell' antimafia attraverso la promozione di questa realtà. Solo così aiutiamo la possibilità di un cambiamento, dando l'opportunità a ciascuno di noi di essere il motore. La terza azione coinvolge i soci amanti della buona tavola che quando si recheranno a pranzo o a cena in uno dei ristoranti o pizzerie Arci del territorio (tra quelli aderenti alla campagna) non potranno non notare che il menù segnala un “piatto speciale”, diverso per ciascun circolo e magari dal nome originale, preparato con uno dei prodotti della Cooperativa. Ordinandolo e gustando i sapori originali della Sicilia anche tu partecipi a questa campagna che, sostenendo la Cooperativa, promuove legalità, diritti e lavoro onesto svincolato da infiltrazioni mafiose. Viorica Guerri

Ufficio Stampa Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS

Fonte: ARCI Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa