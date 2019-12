Lavoro, uno spettacolo teatrale sul caso Bekaert

Un modo per celebrare la Festa della Toscana, ma anche per riflettere sul tema del diritto al lavoro partendo da una delle ferite più grandi, ancora aperta, vissuta dal territorio e dalla comunità: il caso Bekaert. Il comune di Figline e Incisa Valdarno ha deciso di produrre uno spettacolo teatrale dal titolo “318: Better Together”, ispirato alla vicenda della chiusura dello stabilimento Bekaert di Figline e alla lotta ancora in corso dei suoi lavoratori.

Per presentarlo è stata organizzata una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 6 dicembre, alle 12.30 nella sala Barile di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze. Parteciperanno il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai e l’assessore comunale alla Cultura, Francesca Farini.

L’evento, che è in programma per domenica 8 dicembre alle 21 al Teatro Garibaldi di Figline, è stato prodotto dall'amministrazione comunale e realizzato dalle compagnie teatrali "Arca Azzurra Formazione" e "Cantiere Artaud", con il contributo della Città metropolitana di Firenze e della presidenza del Consiglio regionale della Toscana.

