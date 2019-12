Marti, torna 'Presepi sulla via': il programma

Già da alcuni anni l’associazione “Martinfiera” propone l’iniziativa “Presepi sulla via”, stimolando i cittadini a esporre un presepe di fronte alla propria abitazione, in seguito l’associazione ha aderito al circuito “Terre dei presepi” e il paese si è arricchito di nuove originali composizioni ispirate alla natività.

“Presepi sulla via” si inaugura domenica 8 dicembre dalle ore 15 in piazza Terreni, con la presenza del nuovo parroco don Udoji e dell’Amministrazione comunale, che insieme ai cittadini potranno ascoltare alcuni canti e poesie della scuola primaria. Avrà quindi inizio la passeggiata alla scoperta dei presepi di fronte alle abitazioni, che ogni anno sono ben oltre 100 e saranno visibili fino all’Epifania.

Presso la pieve, nei locali parrocchiali, sarà allestita una mostra di 40 presepi artistici, realizzati quasi esclusivamente in materiali riciclati, a cura del gruppo dei “Ragazzi delle renne” (nelle settimane seguenti la mostra sarà visitabile da lunedì a venerdì ore 17-19; sabato 15.30-19.30 e domenica 10-12 e 15-19.30).

In piazza Indipendenza i bambini della primaria proporranno altre poesie e canti di ispirazione natalizia.

Proseguendo, in piazza Fantozzi animazione per bambini intorno all’albero di Natale a cura dell’associazione “La ruzzola” e le bancarelle artigianali presso il parcheggio di via Fontevecchia.

Non mancherà Babbo Natale: anzi un gruppo di Babbo Natale che arriveranno a cavallo delle loro moto.

Anche Musciano, il quartiere a valle del centro storico, parteciperà alla festa con la Casina di Babbo Natale, aperta dalle ore 10 alle ore 18 al numero 124 appunto di via Musciano, e in serata con l’accensione di un grande albero.

