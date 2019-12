Mercatino dell'artigianato con 'Curiosando' in Via Masini

A Empoli l’atmosfera natalizia ha ormai invaso le strade e le piazze.

Tante le proposte messe in campo per uno shopping alla ricerca del regalo speciale con i tradizionali mercatini e i mercati straordinari nella zona sportiva.

Come di consueto per l’Immacolata, domenica 8 dicembre, dalle 8 alle 20, Via Masini si vestirà a festa e brillerà con una nuova edizione natalizia del tradizionale mercatino ‘Curiosando’, aspettando Natale, con tante proposte artigianali, da collezione e prodotti enoagroalimentari.

‘Curiosando’ è organizzato da Confesercenti Empolese Valdelsa e Associazione Centro Storico, col patrocinio del Comune di Empoli.

MERCATI STRAORDINARI – Domenica 8, 15 e 22 dicembre 2019, mercati straordinari per i settori alimentari, extra alimentari e produttori agricoli nella zona sportiva-Via Olimpiadi, secondo il consueto orario del mercato settimanale, dalle 7.30 alle 13.30.

MERCATALE DOMENICALE – Durante i mercati nella zona sportiva si svolgeranno anche edizioni straordinarie per il Mercatale, che sarà ospitato in quelle tre domeniche (8, 15 e 22 dicembre) nel parcheggio di Via Bisarnella, lato Parco Mariambini.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli