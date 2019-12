Armato di pistola scacciacani l'ha puntata contro clienti e addetti di una sala bingo di Firenze dopo che un suo amico era stato allontanato perché aveva infastidito i presenti da ubriaco. Per questo un 35enne romeno è stato denunciato dalla polizia dopo la chiamata da parte di uno degli avventori. I poliziotti non si sono fermati: in casa hanno sequestrato un fucile e una pistola, anch'essi ad aria compressa.

