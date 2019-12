In Mugello il weekend accende l'Albero. Il programma

Ecco gli eventi natalizi nel Mugello:

7, 8, 15, 21 e 22/12 – NATALE A BARBERINO

Barberino di Mugello, centro

Mercatino, animazioni con statue viventi, madonnari, artisti di strada e concerti

7/12 – Rassegna "Cantantibus Organis"

Pieve di San Silvestro - ore 21: Concerto di musica per organo

8/12 – Dolce Natale – dolci per tutti i gusti

Un mercatino straordinario dedicato alle dolcezze natalizie. Animazioni con artisti di strada; dalle 16 circo teatro con The Circus Gang. Info: www.prolocobarberino.net - www.vivibarberino.com

fino al 6/01– NATALE SPECIALE con pista di pattinaggio sul ghiaccio – BORGO SAN LORENZO

Borgo San Lorenzo, centro storico

Ogni fine settimana eventi e iniziative con mercatino, prodotti ed esposizioni nelle vie centrali, animazione e intrattenimento, la casetta di Babbo Natale. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza del Popolo. 8/12 nel pomeriggio: accensione albero di Natale di piazza del Poggio con cori delle scuole di Borgo San Lorenzo e iniziative organizzate dall'Istituto Comprensivo.

Info: www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

dal 8/12 al 12/01/2020 - PRESEPE MECCANICO

Borgo San Lorenzo, Oratorio SS. Crocifisso

Suggestivo presepe con particolareggiate ricostruzioni di paesaggi, personaggi in movimento e l’alternarsi del giorno e della notte.

Info: 055 8459295

7, 8, 15, 21 e 22/12 - NATALE NEL PAESE DEI BALOCCHI

Dicomano, centro

7/12 - L'albero di Natale è un gioco da ragazzi: concorso per la realizzazione dell’albero più bello. 8/12 - Lego Village, esposizione e laboratori gioco; Art&Sweet, mercatino dell’ingegno e della dolcezza. Che pacchi! Idee per i regali di Natale a cura dei commercianti di Dicomano; ore 16 - Motus Christmas Time. Info: www.comune.dicomano.fi.it

8 e 15/12 - MERCATINI "FIOCCHI DI NATALE"

Firenzuola, centro storico – ore 10

Stand di artigianato, hobbistica e prodotti locali polo gastronomico. Allestimenti a tema e animazione per bambini.

Info: www.comune.firenzuola.fi.it

8 e 15/12 – MAGIE DELL'AVVENTO A PALAZZUOLO

Palazzuolo sul Senio – ore 10-19

Stand con presepi, decori, composizioni, candele e la baita con Babbo Natale.

Specialità gastronomiche, prodotti tipici e intrattenimento musicale. Nascosti negli angoli e nei portoni i “1000 Presepi per Palazzuolo”, con la possibilità di votare i più belli tramite le apposite schede che si troveranno nei bar e negli esercizi pubblici del paese, dal 1 dicembre al 6 gennaio.

Info: 055 8046125 – www.prolocopalazzuolo.it

8, 13, 21, 24 e 28/12 - FESTE NATALIZIE A SAN PIERO A SIEVE

Scarperia e San Piero, San Piero a Sieve

Un ricco programma natalizio: mercatini, concerti ed animazioni per bambini. Il 6 Gennaio gran finale con il tradizionale “Treno della Befana”.

8/12 - “Mercanzie di Natale”, durante tutto il giorno mercato dell'artigianato, antiquariato, animazione per bambini, stand gastronomici, musica itinerante con Silvano Dj e mercatino delle Scuole di San Piero a Sieve.

ore18: accensione delle luci natalizie e concerto della Corale di Santa Cecilia nella Pieve di San Pietro. Info: www.prolosanpieroasieve.it

8, 15, 21, 22 e 31/12 - MERCATINI E FESTE DI NATALE A VICCHIO

Vicchio

Tante iniziative celebrano il Natale tra cui i mercatini e il capodanno al Teatro Giotto.

5/12 ore 21.15 : al Teatro Giotto Giuseppe Battiston in "Winston vs Churchill"

6/12: concerto del Maggio Musicale Fiorentino a cura dell'Associazione Sportiva Opplà

8/12 ore 16: al Teatro Giotto Catalyst presenta Daniele Giangreco "Oh...Il suono della meraviglia"

8/12 ore 17.30: accensione albero di Natale insieme ai ragazzi delle scuole in Piazza Giotto

Info: www.comune.vicchio.fi.it

Laboratori per bambini

7/12 - A TAAAVOLA!

Borgo San Lorenzo, Biblioteca Comunale – ore 10.30

Letture per famiglie con bambini 1-3 anni: incontro di promozione della lettura ad alta voce, per genitori e famiglie con bambini. Ingresso gratuito con prenotazione. Info: 055 8457197

Trekking

8/12 - TREKKING ALLA GROTTA DEL ROMITO E DA DINO CAMPANA

Marradi

Treno di Dante, ritrovo alla stazione di Marradi con Elisa ed il presidente Alessandro e partenza del trekking per la Grotta del Romito e dintorni. 8 km, D +300mt. Pranzo con piatti tipici, visita guidata al Centro Studi Campaniani; rientro col treno.

Info: 333 8931093 - rigo.antonellini@gmail.com

Mostre e appuntamenti culturali

6/12 - LO SCUDETTO DEI GIOVANI

Dicomano, sala del Consiglio Comunale - ore 21

Presentazione del libro "Lo scudetto dei giovani" Fiorentina 1968/69: come nasce, come vince.

Interverrà Bruno Confortini, autore del libro, Luciano Chiarugi e Claudio Merlo, ex giocatore della Fiorentina. Info: 055 8385408

7/12 - DIANORA, IL FILIBUSTIERE E L’ANATRINA

Borgo San Lorenzo, Biblioteca Comunale – ore 17

Presentazione del nuovo libro di Massimiliano Miniati. Cosa lega un femminicidio del 1576 al ritrovamento di un cadavere dei giorni nostri? Info: 055 8457197

7/12 – INCONTRO-DIBATTICO SUL CASTAGNO

Marradi, Teatro G. Borsi, Chiesa parrocchiale – ore 15.30

Relatori: P. Gonthier, A. Alma, L. Trentini. Moderatore: E. Bellini, Presidente del CSDC.

Saluti delle autorità: T. Triberti e G.P. Moschetti. A seguire cena conviviale.

Info: www.centrostudicastagno.it

7, 8, 14 e 15/12 – 40 ANNI DI SCUOLA DI RICAMO DI BORGO SAN LORENZO

Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi

Una mostra per celebrare i 40 anni della Scuola di Ricamo di Borgo San Lorenzo.

Un allestimento tutto da ammirare nella Sala della Contessina.

7/12 ore 17: inaugurazione. Visitabile anche domenica 8, sabato 14 e domenica 15 dicembre in orario di apertura del Chini Museo (10-13 e 15-19). Info: 055 8456230

da 8/12 al 6/01/2020 - IL MEDIOEVO RITROVATO

Scarperia e San Piero, San Piero a Sieve, Oratorio della Compagnia

Mostra fotografica curata da G. Carla Romby e F. Noferini “Il Medioevo ritrovato - 1000 anni della Basilica di San Miniato: dalla basilica romanica ai restauri dell'Ottocento” a cura del comitato per il Millennio della Pieve di San Piero. 8/12 ore 12: inaugurazione.

La mostra è visitabile sabato 15.30-18/domenica 10-12.30/16-18

Info: www.prolocosanpieroasieve.it

dal 8/12 al 6/01/2020 - MATERA NON SOLO SASSI di Francesco Noferini

Scarperia e San Piero, Scarperia, Palazzo dei Vicari

8/12 ore 17: inaugurazione. La “tragica bellezza” della città di Matera che ha stregato grandi fotografi viene interpretata dalla ricerca fotografica di Francesco Noferini che utilizza il mistero dei luoghi per suggerire possibili itinerari di personali emozioni.Orario di apertura del complesso museale. Info: www.prolocoscarperia.it

fino al 8/12 - 1836: ECCO IL MURAGLIONE CHE UNISCE - mostra fotografica

Dicomano, saletta espositiva del Comune

Mostra storico-fotografica sulla strada del Muraglione. Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 8,30-12,30; giovedì 15-18; sabato e domenica 10-18. Ingresso gratuito.

Info: www.comune.dicomano.it

fino al 15/12 – MOSTRA FOTOGRAFICA DEI LAVORI AUTOSTRADALI

Barberino di Mugello, Sala di Palazzo Pretorio

Info: www.comunebarberino.it

fino al 29/12 – ANATOMIE di DONATELLA SPAZIANI

Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi, Chini Contemporary

Prorogata la seconda mostra di respiro internazionale, risultato di una profonda riflessione svolta dall’Artista in occasione di un proficuo dialogo con Alessandro Cocchieri intorno al saggio di Theodor W.Adorno “Minima Moralia – meditazioni della vita offesa”. Visitabile: sabato e domenica 10-13 e 15-19. Info: 055 8456230 – www.chinimuseo.it

fino al 6/01/2020 - GUERRIERI ETRUSCHI A PALAZZUOLO

Palazzuolo sul Senio, Museo Archeologico Alto Mugello

Mostra temporanea con testimonianze eccezionali per la ricostruzione della storia del territorio in periodo etrusco arcaico con 2 importanti sepolture del VI secolo a.C. Sabato, domenica e festivi: 10-12 e 15-18. Info: 055 8046008 – 338 3881341

fino al 16/02/2020 - COLLETTIVA DI FINE ANNO dedicata a Giovanni Malesci

Vicchio, loc. Vespignano, Museo Casa di Giotto

Omaggio a Giovanni Malesci, allievo erede spirituale e materiale del grande Giovanni Fattori

Collettiva di pittura, scultura, tecnica di arazzo e fotografia in omaggio ad artisti scomparsi che hanno contribuito alla nascita e crescita dell’Associazione “Dalle terre di Giotto e dell’Angelico”.

1 gennaio: tutti alla Casa di Giotto per un brindisi e scambio di auguri.

Info: 328 5990920 - 348 9172065 - www.dalleterredigiottoedellangelico.it

