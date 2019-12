Patrimonio immobiliare, via libera al protocollo con l’Ordine degli Ingegneri

Un protocollo con l’Ordine degli Ingegneri per valorizzare e razionalizzare il patrimonio immobiliare comunale. È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta nell’ultima seduta su proposta dell’assessore al patrimonio Alessandro Martini.

“Questo protocollo è molto importante. L’Ordine ha dato la sua disponibilità che noi abbiamo accettato molto volentieri, offrendo a titolo gratuito la collaborazione competente dei suoi iscritti al servizio non solo dell’Amministrazione ma a tutta la cittadinanza. Con questa intesa si ufficializza un rapporto di collaborazione a titolo gratuito per quanto riguarda il patrimonio immobiliare del Comune con l’obiettivo di migliorarne conoscenza e valorizzarlo. Si tratta di un bel segnale di cittadinanza attiva da parte di professionalità importanti ” commenta l’assessore Martini.

In concreto l’intesa, valida fino al 2024, prevede che le commissioni tecniche dell’Ordine forniscano pareri tecnici e suggerimenti su possibili soluzioni nella gestione del patrimonio immobiliare non abitativo comunale, per la sua razionalizzazione e valorizzazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

