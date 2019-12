Il camminamento sul Ponte della Motta che, sulla Sp 11 "Pisana per Fucecchio", collega Marcignana (nel comune di Empoli) e Bassa (Cerreto Guidi), è stato riaperto dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze e sono ricominciati i lavori di Avr per la messa in sicurezza della struttura. Si ricorda che la completa riapertura del ponte anche ai mezzi a motore avverrà lunedì 23 dicembre, dopo l'ulteriore proroga concessa negli ultimi giorni.

