Povertà in Toscana, Alberti: "Politiche sociali insufficienti, dato terrificanti"

“I dati presentati oggi sulla povertà assoluta in Toscana sono terrificanti - dice il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti - in 10 anni non è cambiato niente: chi era povero è ancora più povero, e le famiglie in povertà assoluta sono aumentate. La prospettiva è terrificante, soprattutto perché si evince quanto le politiche di sostegno e sociali siano state insufficienti. Il sistema regionale si appoggia, ancora una volta, molto alle diocesi e al volontariato, ambienti più accoglienti e meno burocratici, senza i quali molte famiglie e soggetti svantaggiati non troverebbero aiuto per le esigenze di tutti i giorni”. “Queste realtà vanno ringraziate per il grande lavoro che svolgono, quasi del tutto da volontari, così come gli Empori sociali e il Banco Alimentare. Si è svolta la scorsa settimana la Giornata nazionale della Colletta alimentare, e sono orgoglioso di avere una realtà così valida nella nostra regione. Di contro, non si può pensare di contrastare la povertà solo con i sussidi e in modo assistenzialistico. Il fatto che i territori in cui il dato di povertà assoluta siano sempre gli stessi, dimostra che c’è da fare un grosso lavoro di ripensamento sull’azione dei servizi sociali. Mentre sarebbe opportuno - conclude Alberti - supportare le realtà del volontariato che invece sono riuscite a migliorare davvero le situazioni prese in carico”.=

