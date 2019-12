Pubblica Assistenza di Fucecchio, arriva il nuovo veicolo gratuito

L’Associazione Pubblica Assistenza di Fucecchio ha deciso di avviare nuovamente una collaborazione con la ditta ACG Italia di Pescia (Automezzi Continuamente Gratuiti), per implementare il servizio socio – sanitario rivolto in modo specifico alle persone svantaggiate presenti sul nostro territorio. La ACG Italia srl, per mezzo dell’indicato accordo, fornirà gratuitamente all’Associazione un veicolo particolarmente attrezzato per il trasporto di persone disabili. La Pubblica Assistenza collabora positivamente con la ditta ACG Italia da oltre 5 anni e siamo riusciti a realizzare un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di persone disabili che a tutt’oggi è ancora in uso. La Pubblica Assistenza svolge annualmente oltre 9.800 servizi socio-sanitari, di questi circa 2.300 sono a favore di utenti che necessitano del trasporto con carrozzina. Ogni anno, sempre per i trasporti socio-sanitari, vengono percorsi oltre 250.000 Km, è facile quindi comprendere l’importanza di avere un parco mezzi rinnovato ed adeguato per far fronte alle numerose richieste dei cittadini e poter dare loro il migliore servizio possibile. Per gli operatori economici, che saranno contattati nei prossimi giorni dalla sig.ra Simi Elena della ditta ACG, la realizzazione di questo progetto, può rappresentare un’opportunità preziosa: oltre all’utilizzo di un nuovo canale di comunicazione, avrebbero un positivo ritorno di immagine per il concreto sostegno al progetto in questione.

Fonte: Ufficio stampa

