Raccolta differenziata, novità per imballaggi: ecco i cassonetti a chiavetta per il multimateriale

“Stiamo partendo dal quartiere di Vingone con i nuovi cassonetti per la raccolta del multimateriale, che funzionano con la stessa chiavetta elettronica che le famiglie già utilizzano per gli altri contenitori – dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini – a seguire la sostituzione riguarderà la maggioranza delle postazioni, ovunque non ci siano ricadute sui parcheggi della zona, mentre invece resteranno ad utilizzo libero le campane per il vetro. Novità importante per i cassonetti per il multimateriale è la misura più grande dell’apertura, che adesso potrà accogliere anche sacchetti di misura standard, con risparmi di tempo nei conferimenti. La trasformazione delle postazioni di raccolta dei rifiuti con cassonetti a chiavetta, portata avanti da Alia in stretta collaborazione con il Comune, sta dando risultati molto importanti, dal momento che abbiamo già superato la quota dell’80% di raccolta differenziata in città. Il completamento delle postazioni con accesso controllato permetterà di incrementare la quantità e qualità della raccolta differenziata nel nostro territorio”.

Alia Servizi Ambientali SpA ricorda agli utenti che il numero di conferimenti con chiavetta è illimitato e non comporta un aumento dei costi né aggravi nella tariffa; al contempo sono previste da normativa nazionale sanzioni per coloro che abbandonano rifiuti fuori dalle postazioni o in qualunque altro luogo.

Coloro che fossero ancora sprovvisti di chiavetta elettronica (non ha alcun costo ed il suo utilizzo non comporta aggravi in tariffa) possono recarsi all’Info Point presso il Comune di Scandicci (Piazzale della Resistenza 1) nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Per maggiori informazioni, il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).