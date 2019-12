Rinasce il Mercato Centrale con la luminaria natalizia

Il Mercato delle Vettovaglie e tutta l’area mercatale circostante sarà illuminata a festa a partire da domenica 8 dicembre in occasione della festività natalizie. Per la prima volta i grandi portali del Mercato, sia sul lato scali Saffi che via Buontalenti, ma anche l’interno dei saloni, saranno suggestivamente illuminati per evidenziare le particolarità e le bellezze architettoniche dell’imponente struttura, tra i più bei mercati d’europa. Tutt’intorno : in via del Giglio, via della Coroncina, piazza Cavallotti, via del Cardinale, via Buontalenti un susseguirsi di installazioni luminose in sintonia con gli spazi. Ecco dunque, tanto per offrire una anticipazione, una bella luminaria con fiocchi e festoni in via del Cardinale e poi stelle tutt’intorno alla piazza Cavallotti e, per chi si ritroverà a passare sotto i portici di via Buontalenti, un grande cielo stellato.

“ Quella di domenica 8 dicembre, non sarà semplicemente un’accensione di luminaria – tiene a sottolinerare Luigi Sena , presidente della Consulta Permanente dell’Area Mercatale Buontalenti di Livorno, organismo consultivo che riunisce gli esercenti del Consorzio del Mercato Centrale delle Vettovaglie, del Consorzio Buontalenti e del Consorzio Piazza Cavallotti con l’obiettivo comune di valorizzare e qualificare commercialmente tutta l’area. “ L’accensione vuole essere anche una luce simbolica che si accende su quest’area, una luce di rinascita dell’intero comparto da valorizzare per le sue potenzialità storiche, architettoniche e commerciali”.

Le luci si accenderanno alla ore 17 di domenica 8 dicembre alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessore al commercio Rocco Garufo che avranno occasione di percorrere le strade dell’area illuminata e di sottolineare la forte volontà dell’Amministrazione nel sostegno di questo progetto di valorizzazione.

“E’ la prima volta che quest’area, spesso bersaglio di critiche per il degrado diffuso, viene illuminata – tiene a sottolineare il sindaco Salvetti- Si sa la luce è importante e ce la mettiamo tutta per rispondere alla richieste della Consulta e di tutti i suoi componenti senza disperderne le energie e la voglia di fare”.

All’accensione della illuminazione artistica, che come detto sarà anche interna al Mercato Centrale, seguirà uno spettacolo musicale con esibizioni corali (ore 18.30) e la consegna di targhe di ringraziamento all’Amministrazione da parte della Consulta Permanente.

Per il Mercato Centrale o Mercato delle Vettovaglie domenica sarà gran festa fin dalla mattina. Alle ore 12 è prevista infatti anche la cerimonia di inaugurazione del primo Baby Pit Shop, in collaborazione con Unicef, al banco numero 46 del salone centrale. Un luogo comodo e accogliente dove le mamme possono tranquillamente sostare, allattare il bambino, cambiarlo. Anche questo un segnale importante per la vita del Mercato, rivolto alle giovani generazioni che non sempre frequentano la struttura. La frequentazione del Mercato da parte di un target giovanile è un obiettivo che sia la Consulta che l’Amministrazione intendono perseguire.

Si ricorda inoltre, sempre con l’obiettivo di far vivere la struttura anche fuori dal canonico orario di apertura, che ogni venerdì e sabato il Mercato Centrale è aperto dalla ore 17 alle 23 per le attività promozionali e la ristorazione.

Per le prossime giornate festive ecco il calendario con le aperture straordinarie del Mercato.

8 dicembre 8.30-19.00

20 dicembre 7.00-19.00

21 dicembre 7.00-19.00

22 dicembre 7.00-19.00 – alle ore 17 è prevista la discesa dall’alto di Babbo Natale

23 dicembre 7.00-19.00

24 dicembre 7.00-19.00

31 dicembre 7.00-15.00

4 gennaio – 7.00 -19.00 – ore 17 è prevista la discesa della Befana

5 gennaio- 8.30-15.00

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

