Buongiorno oggi ringrazio Catia che mi ha mandato questa ricetta molto gustosa e anche interessante da preparare, si tratta della schiacciata di pane con brie, porri e nocciole. L'impasto non è quello tradizionale per fare focacce o pizze, ma si utilizza il pane raffermo. Catia ha trovato questa ricetta su un giornale di cucina e si è subito entusiasmata della ricetta e l'ha subito provata. Spesso avanza il pane e un modo per utilizzarlo è proprio preparare un nuovo impasto per fare questa schiacciata.

Tra gli ingredienti per guarnire il piatto finale si utilizzano le nocciole, un frutto che ha origine dell'Asia Minore, conosciuto e apprezzato dagli antichi greci e romani che ne apprezzavano le tante qualità alimentari e nutrizionali, ma anche le sue proprietà medicinali. Le nocciole sono un alimento molto digeribile ed energetico, utile anche contro il colesterolo cattivo grazie alla presenza dell'acido oleico. Attraverso studi scientifici è stato visto che le nocciole hanno un effetto benefico nelle patologie cardiovascolari e sul colesterolo cattivo riducendone il rischio. Mangiare frutta secca aiuta il corpo ad avere grassi insaturi che possono essere digeriti più facilmente.

La frutta secca è consigliata a tutti, bambini, atleti, studenti o chiunque sia impegnato in attività fisica e intellettiva e può essere assunta a colazione, come spuntino o snack rapido e salutare.

In Italia abbiamo alcune varietà di nocciole più pregiate a marchio IGP e DOP come la Tonda gentile trilobata del Piemonte, la Tonda gentile romana, dal Lazio e la Tonda di Giffoni della Campania.

Le nocciole sono molto utilizzate in cucina per la preparazione di creme, dolci, ma vengono fatti anche la bevanda vegetale a base di nocciola e si può utilizzare per preparare frullati, budini, torte, ma va bene anche per cucinare piatti salati come salse , purè o minestre di verdure. La crema di nocciolo ne troviamo in tutti i supermercati ma attenzione spesso le nocciole non sono la parte principale del preparato ma sono aggiunti molto zucchero, latte o derivati, per questo leggete bene gli ingrediente e utilizzatela con parsimonia. Poi ci ricaviamo anche l'olio dalle spremitura a freddo che è valido in cucina e anche nel campo della dermocosmesi, lo potete utilizzare anche in insalate. La pasta pura è utilizzata per la maggiore per la preparazione di dolci o di gelati e la potete anche trovare in negozi specializzati e bio, per ottenerla le nocciole tostate vengono messe in un apposita macchina fino a ridurle una pasta densa e vellutata emulsionata con il solo olio che contengono naturalmente. Con il tempo può accadere che la parte solida tende a separarsi dall'olio che affiora in superficie, un fenomeno normale che indica che il prodotto è di qualità e che non sono stati aggiunte altri emulsionanti. In questo caso dovete mescolare in maniera energica per tornare ad un prodotto omogeneo.

Schiacciata di pane con brie, porri e nocciole

Ingredienti per 6 persone

350 gr di pane raffermo

3 porri grandi

200 gr di brie

50 gr di nocciole tostate

5-6 rametti di timo

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Acqua

Preparazione

spezzettate finemente il pane in una ciotola con le mani o con un coltello a seconda della durezza. A parte emulsionate 200 ml di acqua con 50 ml di olio e aggiungete l'emulsione a più riprese nella ciotola, impastando e sbriciolando il pane. Una volta che avrete incorporato tutta l'emulsione, lavorate ancora qualche secondo, sempre sminuzzando il pane, fino a quando il composto avrà preso forma di un impasto grossolano. Lasciatelo riposare per 10 minuti. Tagliate a rondelle i porri e stufateli in una padella con 2 o tre cucchiai di olio per 10 minuti. A metà cottura unite poco sale, pepe e le foglioline di 3 rametti di timo. levate dal fuoco e metà dei porri frullatela tenendo da parte il resto. Spennellate una teglia da 24x28 cm con uno o due cucchiai di olio e distrubuitevi l'impasto compattandolo molto bene con le mani, senza lasciare spazi. Aggiungete la crema di porri, stendendola anche sui bordi, quindi disponete i restanti porri, un po' di brie a pezzetti (tagliando a fettine il restante per la decorazione) e completate con un filo di olio. Infornate la pizza a 180° gradi per circa 15 minuti, dopo di che aggiungete le nocciole a pezzi e le foglioline dei restanti rametti di timo. Spostate la teglia nella parte più bassa del forno, a diretto contatto, in questo modo diventerà più croccante. Levatela dopo 5 minuti, guarnite con le fettine rimaste di brie e servitela calda.

Catia

