Teatro IC Da Vinci: "Ma io sono sveglio... O sogno?"

Dopo un anno di prove e preparazione, sabato 7 dicembre, alle ore 10.30 salgono sul palco del Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci.

Gli studenti metteranno in scena lo spettacolo dal titolo “Ma io sono sveglio...o sogno?”, liberamente tratto dall’opera di William Shakespeare “Sogno di una notte di mezza estate”.

Lo spettacolo è il frutto di un lavoro fatto durante l’anno nell’ambito del corso di teatro che fa parte dei laboratori comunali. Il laboratorio, totalmente gratuito, si è svolto presso i locali della scuola, un pomeriggio a settimana, come attività extracurricolare. È stato finanziato dal Comune di Castelfranco, che si è avvalso degli operatori dei laboratori comunali di teatro, gestiti dalla compagnia teatrale Four Red Roses.

I ragazzi che hanno frequentato il corso e che si esibiranno sabato sono: Aya Ez-Zahidy, Bilal Dalid, Bjorna Hajdari, Chiara Bindi, Djeumbe Sene, Elia Pistolesi, Fabiola Falleri, Irene Marolda, Nicolas Garofalo, Pietro Lenzi, Rim Atqaoui, Serena Baleanu, Thomas Caporuscio

I ragazzi sono stati accompagnati nel loro percorso da Stefania Pugi e Fabrizio Meini di Hystrio Teatro.

“È bello poter vedere l’impegno e la passione che questi ragazzi mettono nel teatro. Per loro è di certo una grande emozione poter calcare le scene con un vero e proprio spettacolo – ha commentato l’assessore alla Cultura Chiara Bonciolini - . Questo progetto, che si rinnova per il secondo anno, permette di sperimentare un’arte che spesso rimane distante dai giovani. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è portare avanti questo laboratorio per ragazzi e riproporlo anche nei prossimi anni”.

