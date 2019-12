Un weekend all'insegna dell'Artigianato: tornano Artour e Artefacendo Christmas edition

Un week-end all’insegna dell’artigianato è quello che aspetta Firenze in questo fine settimana.

Si inizia venerdì 6 dicembre in piazza Strozzi (per proseguire fino a domenica 8) con “ARTour – Il bello in piazza” la mostra mercato dell’artigianato di eccellenza che CNA Firenze Metropolitana organizza da anni con Regione Toscana, Comune di Firenze ed Artex, il Centro dell’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana.

Si prosegue poi sabato 7 dicembre in piazza dei Ciompi con “Artefacendo”, il format unico di CNA Firenze, con Comune di Firenze, Artex e Camera di Commercio, che valorizza il meglio dell’artigianato artistico, della moda e del complemento d’arredo, attraverso non solo la presentazione e la vendita dei prodotti esposti, ma anche il coinvolgimento del visitatore nell’affascinante fase di realizzazione del manufatto, con dimostrazioni dal vivo e una vera e propria immersione nei processi produttivi solitamente apprezzabili soltanto in bottega.

Occasioni, entrambe, ottime per gli acquisti di Natale: rigorosamente Made in Italy, di altissima qualità e vari, per tutti i gusti: gioielli, foulard, bigiotteria, pelletteria, calzature, oggettistica, cappelli, cosmetici, argenteria, ceramica, miniature, abbigliamento e così via.

ARTour e Artefacendo si svolgeranno dalle ore 10 alle 20 orario continuato.

