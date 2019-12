Visita del prefetto Castaldo a Santa Maria a Monte

Il giorno 3 dicembre, il Prefetto di Pisa, dott. Giuseppe Castaldo, è venuto in visita ufficiale al Comune di Santa Maria a Monte dove è stato accolto dal sindaco Ilaria Parrella, dai membri della Giunta e del Consiglio, dalle associazioni, dalle Consulte del territorio comunale, dalle forze dell’ordine, dalla vicepreside dell’Istituto comprensivo G. Carducci Patrizia Polidori, dal Sindaco dei ragazzi Alessia Giorgetti e dal parroco Don Bruno.

Durante la visita, il prefetto ha parlato di sicurezza ed è stata posta in risalto la fattiva collaborazione tra Prefettura e Comune al fine di tutelare il territorio e i cittadini, attraverso anche la firma del progetto di videosorveglianza. Sicurezza che viene altresì tutelata egregiamente dal lavoro quotidiano svolto dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale.

Sia il Prefetto sia la Vicepreside della scuola hanno fatto notare come l’insegnamento svolge un ruolo fondamentale per la presa di coscienza della legalità e della sicurezza per le future generazioni.

Il sindaco ha ringraziato il prefetto per la cortese visita e per il suo interessamento, confermando la collaborazione con l’ufficio territoriale. Il prefetto ha poi approfondito la conoscenza del paese, visitando il caratteristico centro storico di S. Maria a Monte, a forma di chicciola.

