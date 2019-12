Abc, gara-3 ad Agliana e derby della Valdelsa

Domenica Abc Solettificio Manetti attesa ad Agliana: si torna al Capitini dopo gara-3 del 18 maggio.

Che non si tratterà di una partita come le altre è praticamente scontato.

Domenica alle ore 18 l’Abc Solettificio Manetti tornerà a calcare il parquet del Capitini, lo stesso parquet in cui, il 18 maggio scorso, si infranse il sogno di approdare ad una storica finale playoff. Era gara-3 di semifinale, una gara-3 che ancora oggi fa male.

A distanza di sette mesi i ragazzi di Paolo Betti sono pronti a cercare il riscatto dopo quella bruciante delusione. Stavolta non saranno i playoff, ma la posta in palio sarà ugualmente altissima. Soltanto due punti, infatti, dividono le due formazioni, con i gialloblu a quota 16 seguiti a 14 dai padroni di casa. Due squadre che anche quest’anno si stanno confermando tra le protagoniste indiscusse del campionato di C Gold ed in cui i valori tecnici, oltre alle forti motivazioni, rappresenteranno i motori di una sfida da vivere con il fiato sospeso.

Se l’Abc è reduce dall’impresa contro la capolista Chiusi, Agliana non è da meno: Altopascio, Montevarchi, Synergy le ultime tre squadre a cadere sotto i colpi degli uomini di Mannelli. Delli Carri e compagni cercheranno dunque di interrompere la striscia positiva dei padroni di casa. E prendersi un riscatto che tutto il popolo gialloblu attende dal 18 maggio scorso.

Arbitreranno la gara i sigg. Carlotti di Calcinaia e Nocchi di Bientina.

Domenica i ragazzi di Gianni Lazzeretti impegnati nel derby della Valdelsa sul parquet del Basket Certaldo.

Da un derby all’altro.

Dopo la vittoria sull’Empoli Basketball i ragazzi del Basket Castelfiorentino saranno attesi dal derby della Valdelsa: domenica alle ore 18 in campo sul parquet del Basket Certaldo (arbitro Collet di Castelnuovo Berardenga).

Un derby dal sapore di big match visto che si affronteranno la seconda e la terza del girone C, entrambe all’inseguimento della capolista Vicopisano,che nel posticipo di ieri ha proprio costretto Certaldo al primo ko stagionale.

I gialloblu, con una ritrovata fiducia e sulla scia dell’entusiasmo dopo la vittoria di martedì, saranno dunque chiamati a cercare il bis e provare ad espugnare un campo ancora imbattuto.

Fonte: Abc Castelfiorentino

