Al Roncalli si parla di estetica evoluzionistica con la professoressa Portera

Dopo la grande partecipazione dei primi due appuntamenti, giovedì 12 dicembre, alle 16.30 nell’aula magna dell’IIS Roncalli di Poggibonsi, la terza conferenza della rassegna “Caffè Scientifici”, incontri con la Scienza su tematiche di attualità, aperti a tutta la cittadinanza e organizzati dagli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e dai docenti Gabriele Chemello e Gianna Trapassi, referenti del progetto. Ospite la professoressa Mariagrazia Portera che terrà la lectio magistralis Perché ci piacciono le cose belle? Charles Darwin e l’estetica evoluzionistica cercando di rispondere agli interrogativi su che cosa siano la bellezza e il senso del bello e in quali rapporti stiano con l’evoluzione non solo umana, ma anche di altre specie.

“Questo incontro ha alla base la riflessione sul senso del bello dell’estetica evoluzionistica e gli strumenti della biologia evoluzionistica e rappresenta bene l’essenza del nostro indirizzo Liceo Scientifico delle Scienze Applicate che ha nella complementarietà di sapere scientifico e sapere umanistico uno dei suoi punti di forza. - commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- Il nostro obiettivo è infatti quello di fornire alle nostre studentesse e ai nostri studenti una cultura a tutto tondo che sviluppi le loro capacità critiche.”

La professoressa Mariagrazia Portera insegna Storia dell’Estetica alla Facoltà di Scienze Filosofiche dell’Università di Firenze. Si è laureata in Filosofia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Scienze della Cultura presso la Scuola di Alti Studi della Fondazione Collegio San Carlo di Modena e il Dottorato di Ricerca in Filosofia presso l'Università di Firenze. Ha svolto attività di ricerca post-dottorale e di studio in numerose Università europee: Rijeka, Berlino, Zagabria, Edimburgo, Londra, Stoccarda e Friburgo i B. E’ membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana d'Estetica, della British Society for the History of Philosophy, della Hoelderlin Gesellschaft. I suoi campi di interesse sono la storia dell’estetica, gli approcci interdisciplinari all’estetica, l’estetica evoluzionistica, le relazioni tra l’evoluzione biologica e l’evoluzione culturale.

Gli incontri proseguiranno poi venerdì 14 febbraio 2020 alle 16.30 con il Dottor Stefano Buttò dell’ Istituto Superiore di Sanità “L'HIV: un mutaforma tra Proteo e Ulisse”, e giovedi 19 marzo 2020 alle 15.30 Prof. Gianvito Martino dell’ Istituto Scientifico San Raffaele Milano Il cervello e il suo funzionamento.

