Al via a Firenze la terza edizione di Asso, scuola di soccorso delle Misericordie

Prende il via la nuova stagione di ASSO, il progetto di formazione al primo soccorso delle Misericordie della Toscana, arrivato alla terza edizione e che finora ha già toccato 40 mila studenti toscani, dalle elementari alle superiori.

Domani, sabato 7 Dicembre, è in programma a Firenze l’evento inaugurale dell’anno scolastico 2019-2020 del progetto che la Federazione regionale delle Misericordie porta avanti, grazie ad una convenzione con Ministero e Ufficio scolastico regionale e che prevede una vera e propria ‘scuola di soccorso’ per gli studenti toscani di ogni ordine e grado e un percorso avanzato di formazione all’uso del defibrillatore per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori.

Domani appuntamento dalle ore 7,45 alle 13 al PalaValenti di Firenze (via Alderotti 46) per 300 studenti dei licei Pascoli e Da Vinci.

Alla mattinata saranno presenti il responsabile formazione delle Misericordie della Toscana Filippo Pratesi, l’assessore allo sport e politiche giovanili del comune di Firenze Cosimo Guccione e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli.

I colleghi interessati potranno assistere alle lezioni e conoscere i particolari del progetto dialogando con i responsabili e i formatori di ASSO.

