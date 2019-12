Al via l'ultima mostra dell'anno alla Fornace Pasquinucci su integrazione e diversità

Si inaugura sabato 14 Dicembre alle ore 17.30 l'ultima mostra dell'anno alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina; questa è la mostra dei soci e per l'occasione la gran parte di essi hanno deciso di lavorare su un tema unico di grande attualità e rilevanza, meritevole quindi di una riflessione anche sotto il profilo artistico.

Il tema della diversità' e integrazione e' il progetto affrontato in questa collettiva del Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci.

Questi artisti sentono il dovere etico e morale di soffermarsi con le loro opere ad una visione non solo contemplativa estetica ma anche ad un integrazione di valori multiculturali diversi sia nella tecnica pratica che nelle riflessioni più profonde per osservare orizzonti mobili con risvolti sociali e condivisibili nell'ambito delle varie discipline artistiche come nella cultura e nella vita.

Una mostra di contenuti e linguaggi artistici molteplici, con una ricerca verso una nuova identita' globale inclusiva ed integrata.

Integrazioni delle differenze artistiche, fra mezzi espressivi visivi o plastici, e la predisposizione ad un pensiero interculturale con dinamiche aperte a linguaggi nuovi.

Alcuni soci invece hanno preferito partecipare con un'opera a tema libero e a questi viene riservato un opportuno spazio che dia adeguato rilievo alle loro capacità sicuramente degne di grande apprezzamento.

Immediatamente dopo l'apertura della mostra si presenterà il piccolo ma interessante volume “La Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina “– storia, attività, tecnica dei “pentolai”, un'iniziativa congiunta del Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci e del Comune di Capraia e Limite curata da Fernando Lazzeretti, segretario del Gruppo, che ha raccolto e integrato i ricordi del Vice Presidente Nedo Scappini.

Nel contesto della mostra, Sabato 21 Dicembre alle ore 21.15 Piero Zannelli ed i suoi allievi si esibiranno nella ormai consueta e sempre apprezzata perfomance di chitarra classica.

Il giorno successivo, domenica 22, finissage della mostra durante il quale alle ore 18 è previsto uno spettacolo proprio su “diversità e integrazione” realizzato per l'occasione dal Gruppo TeatroAnnoZero con Chiara Caruso, Valentina Bagni, Annagiulia Scirocco, Juhi Caciagli, Roberto Nerla: uno spettacolo di Reading musicale in cui si intrecciano azioni e testi teatrali con canzoni e musica dal vivo.

La mostra che gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite, come detto, sarà in atto fino a Domenica 22 Dicembre con apertura tutti i giorni salvo Lunedì e Martedì dalle ore 17 alle 19.

Gli organizzatori contano su un'alta affluenza di pubblico in tutte le occasioni di apertura.

Per aperture in orari diversi è possibile telefonare al numero 3299817170.

Fonte: Fornace Pasquinucci

