Alberi di Natale tornano in famiglia dopo il 'tree-sitting' a Poggio Valicaia

Riconsegna degli alberi di Natale alle famiglie dopo il periodo di “tree sitteraggio” 2019, domenica 8 dicembre 2019 dalle 10 alle 18 all’ingresso del Parco di Poggio Valicaia; in questa occasione più del 60 percento degli alberi dati in consegna alla fine delle festività natalizie dello scorso anno saranno riportati a casa dai legitimi proprietari. “L’iniziativa del Baby-Tree-sitting è nata nell’autunno nel 2018 con due finalità chiare: disincentivare l'uso di abeti finti in materiali inquinanti ed in plastiche di dubbia provenienza, e far diventare l’acquisto consapevole una virtuosa abitudine”, spiegano i gestori del Parco che promuovono l’iniziativa, “è stato apprezzato che l’iniziativa non avesse scopo di lucro e moltissimi ci hanno supportato, anche quelli a cui abbiamo dovuto dare notizie spiacevoli”. Per chi vuole che il proprio abete passi estate, primavera e autunno a Poggio Valicaia l'appuntamento per il Tree Sitteraggio 2020 è per i giorni 25 e 26 gennaio 2020, dalle 10 alle 18 per la consegna alberi all'ingresso del Parco (via della Poggiona, Scandicci). Informazioni: Parco Museo Arte Ambientale Poggio Valicaia.

--

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

