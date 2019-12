Apre le porte a Sovigliana il 'Villaggio di Babbo Natale'

Domenica 8 dicembre alle ore 15 verrà inaugurato in piazza della Pace a Sovigliana il Villaggio di Babbo Natale. Allestito grazie all'iniziativa di Porte aperte onlus, il villaggio sarà uno spazio con tante luci e dedicato a diverse attività, con giochi e laboratori, presepe e albero, che rimarrà aperto fino al 6 gennaio.

CI sarà la baita, casa di Santa Claus, arredata all'interno con tutti gli accessori utili per fare laboratori per bambini o più semplicemente per disegnare. È presente anche la slitta di Babbo Natale e l'angolo per le letture. Insomma, libri, fogli e pennarelli non mancheranno.

Nelle case dei folletti sono presenti altri giochi, come ad esempio la dama, mentre l'albero di Natale è in lavagna, per dare la possibilità a tutti di lasciare un pensiero. Di fronte alla Casa del Popolo di Sovigliana è stata installata una cassetta per imbucare le letterine per Babbo Natale e c'è anche la “Casa delle Principesse”. Il presepe sarà un luogo in cui soffermarsi per un pensiero, una preghiera o una riflessione.

Il villaggio sarà aperto dalla mattina fino alle ore 19, tutti i giorni, mentre il sabato e la domenica pomeriggio saranno organizzate attività di gruppo con Porte Aperte: si potrà incontrare Babbo Natale in persona e poi si potrà partecipare a uno speciale laboratorio natalizio, “La fabbrica dei giocattoli”, in cui i partecipanti potranno costruire con il legno giocattoli o pezzi per il presepe.

"Il villaggio di Natale rientra tra le iniziative organizzate dal Comune per dicembre e le festività natalizie del 2019 - afferma l’assessore al Turismo, Paolo Frese” - Dopo l’accensione delle luminarie leonardiane nel borgo di Vinci, nel giorno dell'Immacolata si terrà un'altra grande festa. L'Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare".

Fonte: Comune di VInci - Ufficio Stampa

