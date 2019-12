Assistenza pediatrica a Vaglia e Fiesole: la prossima settimana il bando urgente per la ricerca di un nuovo pediatra

Per l’assistenza pediatrica nell’ambito territoriale di Vaglia e Firenze, l’Azienda USL Toscana Centro ha provveduto a chiedere alla Regione Toscana la pubblicazione, con carattere di urgenza, di una nuova zona carente. Il bando sarà pubblicato sul BURT il prossimo 11 dicembre per l’assegnazione di un incarico a tempo indeterminato per un nuovo pediatra al fine di normalizzare la situazione nei prossimi mesi. Nei primi giorni di gennaio saranno raccolte le domande presentate ed in seguito verrà redatta la graduatoria. Il vincitore avrà 90 giorni di tempo per prendere servizio.

In attesa dell’arrivo del nuovo pediatra di famiglia si ricorda che a partire da ieri mattina tutti i giovedì al presidio di Camerata i bambini in età pediatrica dell’ambito territoriale Vaglia e Fiesole, troveranno un ambulatorio a libero accesso in orario 8.30-17.00 con un pediatra disponibile per visite e consulenze.

Le due soluzioni sono la risposta immediata individuata dall’Azienda per garantire la continuità dell’assistenza pediatrica alle famiglie dei circa 1000 bambini che dal 2 dicembre, a seguito delle dimissioni del dottor Alberto Tognetti, non sono più seguiti dallo storico pediatra.

Fonte: Ausl Toscana Centro

