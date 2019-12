Attaccaloinpiazza, Avane si anima per il Natale

Appuntamento ad Avane domenica 8 dicembre dove il comitato di quartiere organizza "Attaccaloinpiazza", festa di apertura del periodo natalizio e di presentazione del quartiere addobbato a festa, a partire dalle ore 15:30 e fino al tardo pomeriggio che animerà tutta la frazione. Il programma prevede alle ore 15:30 in Piazza della Chiesa l'addobbo dell'albero collettivo e la possibilità di mettere le proprie lettere nella cassetta di Babbo Natale, seguirà merenda e zucchero filato e alle ore 17 la inaugurazione dell'albero di quartiere - donato dalla azienda Sandro Sassetti - e del presepe di cartapesta realizzato da alcuni avanesi. "Nonostante le piogge e gli eventi dell'acqua alta dell'ultimo mese non abbiamo mai smesso di lavorare per animare la frazione - dice il Comitato di Avane - e questa iniziativa in vista del Natale lo dimostra. Questo evento, gli alberi, i presepi e gli addobbi sono il pretesto per vivete il quartiere in modo positivo in tutti gli aspetti. Natale per noi é un'occasione di socialità per portare le persone in piazza e parlare del futuro della frazione, che vogliamo più vivibile e partecipata. I bambini sono stati invitati a fare un oggetto con materiale di riciclo da poter mettere sull'albero palline, ma anche a mettere dentro la cassetta delle lettere di Babbo Natale qualcosa di diverso dalla solita richiesta di regali: come ti immagini di quartiere del futuro, abbiamo chiesto? Questo Natale partecipato sarà l'occasione per far emergere dai bambini quale futuro vogliono per il loro quartiere. Nell'occasione sarà acceso anche un albero a fianco della scuola dove dovrà sorgere l'area verde per gli amici a quattro zampe ma anche per tutta la comunità, un giardino a 360° per bambini anziani, persone con gli animali. “Una festa per chi è di qui, ma anche per far venire gente da fuori, con una natività particolare che ci auguriamo sia occasioni per riflettere sul senso profondo del Natale. “

Fonte: Ufficio stampa

