Una vecchia Fiat Tipo alimentata a metano è andata a fuoco sulla via Tosco Romagnola a Cascina, all'altezza del civico 591 poco prima delle 15 di oggi, venerdì 6 dicembre. I vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti e assieme alla polizia municipale hanno chiuso la strada temporaneamente per permettere le operazioni di spegnimento in sicurezza. Non ci sono feriti.