Biblioteca Luzi, orario continuato a San Miniato

Dal 13 gennaio la Biblioteca Comunale “M. Luzi” di San Miniato farà orario continuato. Entrerà in vigore il nuovo orario ampliato, per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Dal lunedì al venerdì resterà infatti aperta dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. “Era un impegno preso in campagna elettorale, nato dall'ascolto dei cittadini, soprattutto studenti, che frequentano quotidianamente la nostra biblioteca del centro storico e che ne avevano necessità sia per quanto riguarda il prestito librario, sia per lo studio e la consultazione – spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Questa scelta, realizzata grazie alla volontà dell’Amministrazione, permetterà infatti agli studenti, normalmente impegnati di mattina in attività didattiche, di svolgere, di pomeriggio, attività di consultazione del patrimonio librario esistente in biblioteca e di sfruttare gli ambienti come aula studio”.

I numeri del 2019 ci raccontano un massiccia frequentazione degli spazi ai Loggiati di San Domenico: sono oltre 35mila le presenze registrate nelle tre sedi bibliotecarie del Comune, più di 40mila i prestiti dei quali circa 15mila in ambito interbibliotecario, 5mila gli utenti iscritti al prestito che hanno preso almeno 1 libro nel corso dell'anno, mentre per quanto riguarda gli eventi tre sono state le mostre allestite all'interno della Biblioteca “Luzi” e ben 15 le iniziative organizzate fuori dall'orario di apertura.

E proprio per concludere l'anno, la Biblioteca Comunale ha organizzato una rassegna prevista per il mese di dicembre, "Aspettando Natale”, un ciclo di tre letture animate dedicate ai bambini tra i 4 e i 10 anni, ad ingresso libero. Il primo appuntamento è venerdì 13 dicembre (ore 17) alla Biblioteca di Ponte a Egola (via I Maggio 64-68) con “La tovaglia di Natale” a cura di Katia Frese dell'associazione culturale “La valigia blu”, in collaborazione con PromoCultura. Mercoledì 18 dicembre doppio incontro: alle 10, alla Biblioteca di San Miniato Basso (via De Amicis 34), “Letture sotto l'albero” a cura di Annamaria Vezzosi e alle 17, alla Biblioteca “Luzi” a San Miniato (Loggiati di San Domenico, 12 ) “Ora del racconto”, letture e divertimento in collaborazione con PromoCultura. Info Servizi Bibliotecari: 0571/406710-718-720.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

