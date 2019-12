Bilancio 2020-22, tre presentazioni a Montopoli e frazioni

Il Bilancio Triennale 2020/2022 per il Comune di Montopoli in val d’Arno sarà presentato alla cittadinanza in tre appuntamenti, distinti per frazioni. A rivolgere l’invito è direttamente il sindaco Giovanni Capecchi, che ha reso note le date e gli orari per discutere ed approfondire il Bilancio insieme alla popolazione. Questo il calendario: lunedì 9 dicembre p.v. alle ore 21:15, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, si terrà l’incontro con i residenti di Castel del Bosco, Marti e Montopoli Capoluogo; lunedì 16 dicembre p.v. alle ore 21:15, invece, l’incontro si svolgerà nella Saletta soprastante del Cinema per i residenti della frazione di Capanne; infine, martedì 17 dicembre p.v. alle ore 21:15 presso il Circolo Endas, il Bilancio verrà presentato ai cittadini residenti di San Romano ed Angelica.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

