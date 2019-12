Buti e Seyne sur Mer cercano un volontario per il Servizio Civico

La cittadina francese di La Seyne sur Mer, gemellata con il Comune di Buti, promuove un programma dal titolo “Jeunesse V” al fine di sostenere la collaborazione tra paesi gemellati, coinvolgendo i giovani del territorio nell’ambito del volontariato e della formazione professionale.

Il programma prevede l’individuazione di un giovane volontario della Valdera per lo svolgimento di una missione di Servizio Civico della durata di 6 mesi (dal 2 gennaio 2020 al 2 giugno 2020) nel Comune di Seyne sur Mer.

Il volontario sarà impegnato in varie attività a supporto dei servizi e delle iniziative comunali, con particolare riferimento agli ambiti socio-culturali, ricreativi e di partecipazione dei cittadini.

Il volontario avrà vitto, alloggio e spese di viaggio pagati dal Comune di Seyne sur Mer, oltre ad un rimborso spese mensile di Euro 430,00.

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti un’età compresa tra 18 e 25 anni, la residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Unione Valdera, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso e la conoscenza della lingua francese (è sufficiente il livello base).

Le domande devono pervenire al Comune di Buti, redatte sull’apposito modello predisposto, entro e non oltre le ore 12 del giorno di martedi 16 dicembre 2019.

Per ogni ulteriore informazione e dettagli fare riferimento nell’apposito avviso e al relativo modulo per la domanda disponibili sul sito internet del Comune di Buti.

Fonte: Comune di Buti - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Buti