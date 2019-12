Centro di Formazione per le Arti, le iniziative per il periodo natalizio

Il Centro di Formazione per le Arti informa che dal 1' al 15 Dicembre chiunque voglia può portare presso la nostra associazione nelle sedi di Pisa e Cascina , dei libri da donare e prenderne altri che ancora non avete letto e che qualcun altro ha lasciato in dono per essere scambiati!

Se per ogni libro che viene portato un libro viene preso il giorno 15 Dicembre dovrebbero esserci rimasti zero libri.

Nel caso in cui invece saranno rimasti dei libri in più questi verranno donati alla

RSA Garibaldi di Pisa, Residenza Socio-Sanitaria che ospita malati di Alzheimer, Anziani, Down.. e con la quale la Presidente LUCIA GALLLETI ha attivo un Progetto di Beneficenza da più di 20 anni, Il “Progetto Diamante” attraverso il quale sono stati portati spettacoli, eventi, intrattenimenti o donazioni come questa, perché gli ospiti della RSA passino un Natale affettivamente più caldo possibile!

