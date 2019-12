Presidio Cgil per gli 'appalti storici': manifestazione di solidarietà davanti l'Unione dei Comuni

Nutrito presidio pacifico della Filcams-Cgil dell'Empolese Valdelsa davanti alla sede dell'Unione dei Comuni di piazza della Vittoria a Empoli per solidarietà con i circa 5mila dipendenti degli 'appalti storici', ossia pulizia e sorveglianza nelle scuole, che dopo l'internalizzazione nel servizio pubblico sono senza i requisiti necessari per poter rientrare nell'organico. Donatella Galgani, responsabile Cgil di zona, spiega il problema: "Il titolo di studio richiesto è la licenza media e 10 anni di lavoro nel settore anche non continuativo ma a tempo indeterminato. Il limite è sceso a 5 anni e a settembre 2020 dovrebbe uscire un emendamento dedicato a chi rimane fuori. Nel frattempo, dall'attivazione del nuovo contratto (1 marzo) fino all'emendamento di settembre e l'ingresso a gennaio 2021, queste persone sono senza lavoro". Nel circondario, secondo i calcoli del sindacato, una decina di persone rientrerebbero tra chi rimarrebbe fuori per mancanza di requisiti. Per la Cgil erano presenti al presidio Paolo Aglietti e Massimiliano Fabozzi, il supporto dalle istituzioni è stato dato dal sindaco Giuseppe Torchia (Vinci) e dagli assessori Simone Londi (Montelupo Fiorentino) e Massimo Marconcini (Empoli).

Elia Billero

