Una copia della Costituzione ai nuovi maggiorenni

Il caposaldo della democrazia in dono a tutti i concittadini che si affacciano alla maggiore età. E’ “Benvenuti diciottenni”, l’iniziativa del Comune di San Gimignano che sabato 7 dicembre alle ore 18.30 nella sala Dante dei Musei Civici vedrà il sindaco Andrea Marrucci e tutta la Giunta comunale consegnare una copia della Costituzione ad ogni sangimignanese nato nel 2001.

«Un gesto semplice, formale e solenne al tempo stesso – spiega il sindaco Marrucci - per ricordare, nell’anno del passaggio dall’adolescenza a quello della maturità, che il futuro è in mano ai nostri giovani, che è tutto da scrivere e che possono scriverlo ancora meglio nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri, conquistati con sacrificio da tante donne e da tanti uomini prima di loro, anche sangimignanesi e, spesso, giovani come loro. La Costituzione è il fondamento della Repubblica democratica, il patto tra culture anche molto diverse tra loro che, tuttavia, hanno saputo trovare una sintesi comune di valori, di ideali, di principi e di regole perché forti dell’esperienza vissuta in prima persona dell’intolleranza, dell’odio, della violenza verbale e fisica, della negazione delle libertà individuali e della privazione della dignità umana. Che non vogliamo tornino mai più! Un grande Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, partigiano – conclude Marrucci -, in un messaggio agli italiani ebbe a dire: “i giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo”; ebbene, questi esempi i maggiorenni sangimignanesi li potranno trovare tutti nella nostra Costituzione».

