Domenica ad Avane c’è il mercatino del riciclo e del riuso, ‘Nonlobuttovia’

Appuntamento a La Vela Margherita Hack domenica 8 dicembre 2019 con il mercatino del riciclo e del riuso firmato da ‘Nonlobuttovia’, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Tanti articoli per la casa ma soprattutto vestiario di ogni genere, guardando anche alla stagione invernale per gli amanti dello sci.

Look irresistibili e fashion. Appuntamento nella sede dell’associazione Lilliput di Empoli, in Via Magolo, nel complesso della Vela. Come funziona? Basta fare una tessera da 5 euro valida per tutto l’anno e prendere ciò che vi necessita. Lilliput opera da anni nella tutela dell’ambiente e alla diffusione di pratiche legate alla sostenibilità ambientale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

