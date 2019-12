Da Empoli a Gorizia Patrizia Socci scrive il suo secondo libro

Un trasferimento a Gorizia come un'occasione per scrivere di altre esperienze e altre storie. È accaduta alla 'ex' empolese Patrizia Socci, già dipendente di Acque Spa prima della pensione. Da due anni Socci ha scelto di spostarsi nel Friuli Venezia Giulia e da lì ha buttato giù le idee per il seguito del primo 'Dentro un vissuto. Tra mobbing e amore', già vincitore del premio Cimitile 2013 per la categoria scrittori emergenti. Caterina - Dentro c'è la strada per l'amore è il primo romanzo storico, edito dalla Casa Editrice Robin. Una storia che parla della vita di Carolina, sua suocera, una donna straordinaria, nata in Slovenia nel 1914 sotto la Casa d’Asburgo, diventata forzatamente italiana a seguito degli eventi della Grande Guerra, catapultata dal destino e dall’amore da Gorizia a un paesino dell’Appennino tosco-emiliano. In bocca al lupo per

