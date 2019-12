Esercito e Studenti uniti nel Tricolore, FdI-Centrodestra per Empoli chiede di attivare il progetto

"Dal 2018, nel Centenario della Grande Guerra, è attivo il progetto statale "Esercito e Studenti uniti nel Tricolore" su proposta dell'ex Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta.

L’attività si inserisce in un progetto più ampio che l’Esercito ha proposto agli studenti nell’anno in cui ricorre il Centenario della Grande Guerra e negli anni successivi per ricordare quegli uomini nati tra il 1874 e il 1899 che tra gli angusti spazi delle trincee e le imponenti cime dei monti contribuirono in maniera decisiva all’unità nazionale, sacrificandosi con generosità e coraggio. Tale progetto è finanziato dallo Stato e prevede una sinergia con diversi Istituti scolastici delle scuole secondarie per promuovere tra i giovani il valore dell’identità nazionale ed il valore dei nostri soldati nelle missioni di pace per il mondo." - spiegano Andrea Poggianti e Federico Pavese, Capogruppo e Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli.

"A raccontare agli studenti le Forze Armate di oggi, anche gli uomini e le donne provenienti dalle unità operative dell’Esercito che, attraverso il racconto delle loro esperienze, hanno dimostrato come i valori che mossero i giovani italiani in divisa di quegli anni rappresentano ancora i valori portanti dell’essere e dell’agire dei soldati di oggi. Militari e studenti insieme condividono l’atto solenne della cerimonia dell’alzabandiera intonando il “Canto degli Italiani” alla presenza della banda dei vari reparti dell'Esercito e interagiscono con esperienze personali o viaggi guidati dentro le varie caserme e zone militari.

Proprio per questo, come già hanno aderito moltissime città da Messina a Trieste per esempio, - concludono Andrea Poggianti e Federico Pavese, Capogruppo e Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli - crediamo che attraverso la nostra mozione che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale anche il Comune di Empoli possa attivare una sinergia tra le Forze Armate presenti sul territorio toscano ed i nostri studenti per la rinascita di un nuovo sentimento di appartenenza e di orgoglio nazionale, ma soprattutto di amor Patrio."

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empol

Tutte le notizie di Empoli