Faceva parte di un'organizzazione dedita allo spaccio anche in Toscana: arrestato latitante

Faceva parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di eroina proveniente dall'Albania che operava nella provincia di Bari, ma anche in Toscana. Per questo la DIA di Trieste con la locale polizia di frontiera e la Criminalpol ha arrestato un latitante 38enne di origine albanese. Le indagini si sono concluse nel 2015, 20 le misure cautelari per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, mentre furono 13 i chili di eroina sequestrata. Il 38enne dovrà scontare in Italia una condanna definitiva di 4 anni e 4 mesi di carcere.

