Falsifica i documenti per la rottamazione di due mezzi, denunciato

Un imprenditore locale dopo essere andato in pensione, dona due mezzi, un autocarro e un trattore di cui ormai non sa cosa farsi, a un giovane del posto che insiste per poterli ottenere in regalo. Il giovane si offre di fare tutto lui: trasporto, restauro, cambio di proprietà, demolizione. Tutto pur di iniziare un’attività in proprio. L’imprenditore si convince ma lì la sua odissea. Siamo nel lontano 2010. I mezzi non vengono restaurati ma non ne viene fatto neppure il passaggio di proprietà.

I verbali si accumulano: tasse di proprietà non pagate si trasformano in cartelle esattoriali. Iniziano ad arrivare solleciti ma l’uomo ormai pensionato ancora fiducioso continua a insistere con il giovane e gli consegna i verbali sperando che sia lui a pagarli. Si arriva al 2016 e il ragazzo stanco di tanta insistenza da parte di quello che, a ben vedere sarebbe stato un suo benefattore, ha un lampo di genio. Si reca in un’azienda specializzata nella rottamazione con degli altri veicoli, li distrugge e modifica la carta intestata dell’azienda, facendo risultare che i mezzi oggetto della demolizione fossero proprio il famigerato trattore e l’autocarro. Poi consegna al vecchio proprietario la documentazione che attesta la distruzione dei mezzi.

Nel 2019 però c'è l’amara sorpresa: arrivano le cartelle di mancato pagamento delle tasse di proprietà. L'imprenditore si reca presso la Tenenza dei Carabinieri di Abbadia San Salvatore per cercare di vederci chiaro. Un rebus anche per gli uomini dell’Arma che avviano accertamenti, incroci di banche dati, escussione dei testimoni ed alla fine si capisce il bluff. I militari scoprono che erano stati artefatti i documenti e così il vero proprietario cancella i mezzi dal pubblico registro automobilistico.

Al termine dell’indagine il giovane è stato denunciato per appropriazione indebita e falsità in scrittura privata.

