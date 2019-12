Fiabe e incantesimi, spettacolo di Denì Magic a Castelfranco

Domenica 8 dicembre alle ore 17.30 terzo appuntamento con la rassegna "Fiabe e incantesimi - Famiglie a Teatro" al Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto, con lo spettacolo di Denì Magic in "Per Farvi Magia". La passione del papà si è trasformata nel tempo nella passione di tutti loro. Sì, perché loro sono una famiglia magica che si esibisce insieme o alternandosi. L'amore che li lega nella vita viene portato in scena e le loro performance sono sempre di grande successo proprio per la sintonia e il feeling che c'è tra di loro. Con loro non puoi mai sapere cosa sta per succedere, la loro magia brillante e a tratti ironica spazia dalla magia classica alle grandi illusioni. Godetevi la loro magia e lasciatevi stupire! In fondo mica tutto deve per forza avere un senso. Durata dello spettacolo. 50 minuti e adatto da 5 anni in sù. Ingresso adulti cinque euro, ridotto fino a 12 anni tre euro e omaggio fino a cinque anni.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto